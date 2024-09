O entorpecente era destinado a usuários de alto poder aquisitivo e, inclusive, estava embalado com símbolos da Ferrari e Rolex

Da redaçãoA Polícia Civil de Votuporanga, por meio da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) prendeu ontem um traficante com mais de R$ 300 mil em cocaína, dentro de um Lava Jato, no bairro São Judas Tadeu. O entorpecente era destinado a usuários de alto poder aquisitivo e, inclusive, estava embalado com símbolos da Ferrari e Rolex.De acordo com o registro policial, o traficante, identificado pelas iniciais R.F.O., vulgo “Marmita”, de 38 anos, já vinha sendo investigado há algum tempo pela delegacia especializada pelo envolvimento no tráfico de drogas. De posse de novas informações colhidas através das investigações, as equipes se posicionaram próximo à casa do investigado, na rua Barão do Rio Branco, que também é o local de trabalho onde o mesmo possui um lava-rápido e polimento, sendo o mesmo abordado no interior do estabelecimento.Na sequência, em buscas pelo local, os policiais civis localizaram em localizar 11 tijolos de cocaína. O entorpecente apreendido, se fracionado renderia cerca de trinta e quatro mil porções para a venda aos usuários, e foi avaliado em cerca de R$ 300 mil.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao investigado sendo o mesmo conduzido a Dise de Votuporanga, onde foi autuado em flagrante delito pelo delegado Rafael Latorre Costa, por Tráfico de Drogas. Após os trabalhos de polícia judiciária, o indiciado foi conduzido para uma Unidade Prisional, onde foi colocado à disposição da Justiça.