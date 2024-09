Jorge Seba, também acompanhou o trabalho dos bombeiros no combate ao incêndio e montou um gabinete de emergência no local

publicado em 10/09/2024

Jorge Seba, também acompanhou o trabalho dos bombeiros no combate ao incêndio e montou um gabinete de emergência no local (Foto: A Cidade)

Da redaçãoEm meio ao incêndio que destruiu o barracão da Mejan Ambiental, a Prefeitura de Votuporanga, montou uma espécie de gabinete de emergência para auxiliar no combate ao fogo. O prefeito Jorge Seba (PSD), esteve no local e acionou as equipes da Prefeitura, para atuar na contenção das chamas, bem como colocou toda a estrutura do município à disposição para o atendimento de quaisquer necessidades.“Rapidamente, o Corpo de Bombeiros daqui de Votuporanga e também de outras cidades se mobilizaram para coordenar essa grande ação que também contou com a participação de todas essas instituições. Fica a nossa solidariedade à Mejan Ambiental, todos os seus colaboradores e à família Mejan, que continuará sua importante missão de gerar emprego e renda para nossa cidade. Seguimos juntos, com uma Votuporanga unida que sempre supera as adversidades”, disse o prefeito Jorge Seba.Servidores das Secretarias de Obras, Serviços Urbanos, da Defesa Civil, Saev Ambiental, e também os profissionais do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, equipes e caminhões da Usina Cofco, se uniram em uma grande frente de trabalho e conseguiram controlar as chamas depois de horas de muito esforço conjunto.“Atendemos o chamado do nosso prefeito Jorge Seba, desde a madrugada do feriado. O trabalho intenso seguiu até a madrugada de domingo, quando os focos foram totalmente apagados, graças ao apoio de todos os envolvidos”, explicou o secretário de Serviços Urbanos, Fábio Okamoto.