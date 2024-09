Os ladrões faziam um “limpa” em uma casa na rua Paulo Moretti, no bairro Pró-Povo, quando foram flagrados pelos PMs

publicado em 27/09/2024

Os ladrões faziam um “limpa” em uma casa na rua Paulo Moretti, no bairro Pró-Povo, quando foram flagrados pelos PMs Foto: Divulgação

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu ontem dois ladrões enquanto faziam o “limpa” em uma casa na rua Paulo Moretti, no bairro Pró-Povo, zona Norte da cidade. Acusados já são velhos conhecidos dos meios policiais e agora foram pegos em flagrante.De acordo com a ocorrência, os militares foram acionados por meio do telefone 190 e, ao chegarem no local apontado pela denúncia, se depararam com os dois indivíduos no interior da residência. Ao perceberem a presença policial, ambos tentaram fugir, mas foram perseguidos e interceptados pelos policiais.Ambos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde foram autuados e colocados à disposição da Justiça.