Carro em que ele estava, um Ford/Corcel, saiu da pista, bateu em uma árvore

publicado em 06/09/2024

O impacto foi tão forte que a árvore chegou a ser arrancada e a frente do carro ficou completamente destruída (Foto: A Cidade)

Da redaçãoUm motorista ficou ferido após um acidente na vicinal Angelo Comar, que liga Votuporanga a Parisi, próximo ao Centro de Eventos Helder Galera, na noite desta quinta-feira (5). O condutor, identificado como Sidinei Nicolas, de 57 anos, sofreu um corte profundo na cabeça e precisou ser socorrido às pressas.Conforme apurado pela reportagem no local do acidente, a vítima seguia com o seu veículo, um Ford/Corcel, pela vicinal, sentido Parisi/Votuporanga, quando, por motivos a serem esclarecidos pela investigação, perdeu o controle, saiu da pista, bateu em uma árvore e depois foi parar em um barranco às margens da via.O impacto foi tão forte que a árvore chegou a ser arrancada e a frente do carro ficou completamente destruída. Unidades de resgate foram acionadas e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Sidinei do veículo com um corte profundo na testa. Ele estava um pouco confuso no momento e não se lembrava do acidente.Os socorristas o levaram às pressas para a Santa Casa de Votuporanga onde, segundo o hospital, ele recebeu os cuidados médicos e, posteriormente, recebeu alta médica na madrugada de ontem, por volta das 2h30.A Polícia Militar foi acionada e fez o registro da ocorrência, bem como preservou o local até a chegada da Polícia Técnico-Científica, que periciou o local para apontar as possíveis causas do acidente.