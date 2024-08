A mãe da criança relatou à médica que o atendeu que o bebê teria caído do carrinho

publicado em 20/08/2024

A mãe da criança relatou à médica que o atendeu que o bebê teria caído do carrinho (Foto: HCM)

Fernanda Cipriano

Um caso está sendo investigado em São José do Rio Preto, onde um bebê de apenas 17 dias foi internado no HCM (Hospital da Criança e Maternidade) com traumatismo craniano, levantando sérias suspeitas de maus-tratos.

De acordo com a ocorrência, o recém-nascido deu entrada no HCM por volta das 18h, após ser encaminhado pela Santa Casa de José Bonifácio. A mãe da criança relatou à médica que o atendeu que o bebê teria caído do carrinho cerca de duas horas antes e que, após a queda, o amamentou apenas uma vez. Ela mencionou que o filho havia vomitado uma única vez após o incidente. No hospital, o bebê apresentava choro intenso e sinais de irritação.

No entanto, a médica que examinou o recém-nascido constatou que ele estava com traumatismo craniano. Segundo a especialista, a versão apresentada pela mãe não condizia com as condições de neurodesenvolvimento do bebê, o que gerou desconfiança sobre as verdadeiras causas da lesão.

O desenvolvimento neurológico do recém-nascido, que abrange o sistema nervoso, as funções motoras e sensoriais, a comunicação, linguagem, comportamentos e emoções, é cuidadosamente monitorado em casos de suspeita de maus-tratos. Diante da gravidade da situação, foi aberto um protocolo para investigar possíveis abusos. Além disso, foi solicitado o apoio dos serviços de psicologia e assistência social para oferecer suporte adequado à família.