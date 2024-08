A mulher, identificada como K.N.C., pediu dinheiro ao se passar pela filha da vítima no aplicativo de mensagens

publicado em 21/08/2024

A mulher, identificada como K.N.C., pediu dinheiro ao se passar pela filha da vítima no aplicativo de mensagens (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma mulher foi condenada pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Votuporanga, dr. Vinícius Castrequini Bufulin, por realizar um golpe muito conhecido, o do ‘WhatsApp’. A estelionatária, identificada como K.N.C., pediu dinheiro ao se passar pela filha da vítima no aplicativo de mensagens.

O caso teve início quando a vítima, residente em Votuporanga, recebeu uma mensagem via WhatsApp de um número desconhecido, mas que exibia a fotografia de sua filha. Na mensagem, a pessoa afirmava ter trocado de número de telefone e solicitava que a vítima salvasse o novo contato.

Pouco tempo depois, a mesma pessoa pediu uma transferência via PIX, disse ter uma necessidade urgente, uma vez que o neto da vítima havia recentemente deixado o hospital após tratamento médico. Confiando que estava ajudando a filha, a vítima realizou a primeira transferência no valor de R$ 3.580,00 para uma conta em nome da mulher.

Posteriormente, foi solicitada uma nova transferência, desta vez no valor de R$ 9.120,00, para uma outra conta no Banco Santander. No entanto, ao tentar realizar a segunda transferência, a vítima percebeu que havia atingido o limite diário e que algo estava errado, momento em que se deu conta de que havia caído em um golpe.

Durante a investigação, a acusada alegou que havia emprestado sua conta bancária para um nigeriano, que utilizou os valores recebidos e os retirou, entregando-os a um conhecido. O juiz, porém, considerou essa versão inconsistente, apontando que a ré estava ciente de que sua conta estava sendo usada para práticas ilícitas.

A decisão judicial observou que a criminosa, que trabalha como analista de qualidade em uma empresa de telemarketing, tinha plena compreensão das tratativas à distância e, portanto, sabia que estava aderindo a uma conduta criminosa.