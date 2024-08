Uma casa na rua das Bandeiras, nas proximidades da esquina com a rua Mato Grosso

publicado em 13/08/2024

Uma casa na rua das Bandeiras, nas proximidades da esquina com a rua Mato Grosso (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um incêndio tomou conta de uma casa no centro de Votuporanga. O caso aconteceu na noite de anteontem, na rua das Bandeiras, nas proximidades da esquina com a rua Mato Grosso, que fica bem na área central do município.

De acordo com a ocorrência, o fogo teria iniciado por volta de 20h e o Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores vizinhos a casa. O fogo se alastrou de forma rápida e atingiu praticamente toda a estrutura da casa. Não havia ninguém na casa no momento em que tudo aconteceu.