publicado em 20/08/2024

O cunhado tentou fugir do local do crime, mas foi preso horas depois com a faca (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um homem foi esfaqueado pelo seu próprio cunhado em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Eduardo Vicente, em Valentim Gentil. A vítima foi socorrida em estado inconsciente e encaminhado com urgência para a Santa Casa de Votuporanga, devido aos ferimentos.

De acordo com a ocorrência, o suspeito do ataque é o cunhado da vítima. Após o crime, ele fugiu do local, mas foi rapidamente localizado pela Polícia Militar em um bar nas proximidades. A ação rápida das autoridades permitiu na prisão do autor, que foi conduzido à Central da Polícia Civil de Votuporanga junto com a faca utilizada no ataque.