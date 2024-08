O acidente aconteceu no fim da manhã desta segunda-feira (5), nas proximidades do trevo que dá acesso ao distrito de Vila Alves, sentido Cardoso

publicado em 05/08/2024

O caso aconteceu nas proximidades do trevo que dá acesso ao distrito de Cardoso (Foto: Polícia Rodoviária)

Fernanda Cipriano

Duas mulheres morreram no fim da manhã desta segunda-feira (5) em um acidente na rodovia Péricles Belini, em Vila Alves. O caso aconteceu nas proximidades do trevo que dá acesso ao distrito de Cardoso. As vítimas estavam em um Renault/Logan e faleceram no local do acidente.

De acordo com a ocorrência, o carro estava ocupado por quatro pessoas, o motorista do Logan seguia sentido Votuporanga a Cardoso, quando, por motivos que serão esclarecidos pela investigação, o homem que dirigia perdeu o controle da direção, rodopiou na pista e bateu contra uma árvore.

O motorista e passageira da frente foram socorridos com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga, e encaminhados para a Santa Casa da cidade. Já as duas mulheres que estavam no banco de trás chegaram a ser socorridas por uma equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

Porém a equipe médica constatou o óbito das duas mulheres ainda no local do acidente, elas não resistiram aos ferimentos.

As identificações das vítimas não foram divulgadas a pedido da família.