publicado em 19/07/2024

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), deu início a apuração da morte de um votuporanguense na quinta-feira (18). O caso foi registrado como morte suspeita, Silvio César Giolo, de 50 anos, foi encontrado dentro de sua casa, no bairro Chácara das Paineiras, por um amigo.

De acordo com o delegado da especializada, dr. Tiago Madlum, ainda é muito cedo para se concluir o caso, os indícios preliminares dão conta de que a morte da vítima teria acontecido de forma acidental. Mas diante do cenário em que o corpo de Silvio foi localizado, o caso foi registrado como morte suspeita.

O homem estava com um hematoma na cabeça, mas sem sinais de violência. Além disso, o delegado esclareceu que a questão da casa foi, aparentemente, pela bagunça que estava no momento em que ele foi encontrado, inclusive, não foi levado objetos ou dinheiro do local.

A vítima foi encontrada por um amigo, que foi notificado pelo filho da vítima do sumiço do pai. O amigo procurou por Silvio e quando chegou na casa dele teria encontrado tudo revirado e o homem caído no chão. Foi então que ele chamou uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A equipe médica foi até o local e constatou o óbito. A vítima estava com ferimentos na região da cabeça. Diante disso, a Polícia Militar e Civil foram acionadas para isolar o local para o trabalho da Perícia.

O caso continua em investigação.