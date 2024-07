O caso aconteceu na madrugada do sábado (20), em Valentim Gentil, Bruno Eduardo Paiva morreu após sofrer golpes de faca

publicado em 22/07/2024

O caso aconteceu no sábado (20), Bruno Paiva não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma briga nas proximidades de um bar, na cidade de Valentim Gentil, terminou em tragédia nas primeiras horas do sábado (20). Bruno Eduardo Paiva morreu na Santa Casa de Votuporanga, após sofrer golpes de faca durante toda a confusão. Uma segunda vítima também foi socorrida e já recebeu alta.

De acordo com a ocorrência, tudo teria acontecido nas proximidades do ‘Bar do Lima’, que fica no bairro Penha, na cidade vizinha. Ainda por motivos que são desconhecidos, a confusão virou generalizada e duas pessoas foram esfaqueadas, Bruno Eduardo Paiva e Raene da Silva Teixeira. Os autores dos golpes fugiram na sequência.

Além disso, no momento em que a polícia chegou ainda estavam duas mulheres armadas com garrafas quebradas, na espera do socorro pelas vítimas. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), realizou o resgate e ele levou os dois homens para a Santa Casa de Votuporanga.

De acordo com nota emitida pelo hospital, Raene da Silva Teixeira, de 32 anos, deu entrada no Pronto Socorro, passou por atendimento e teve alta no mesmo dia, às 9h34. Já Bruno Paiva, de 31 anos, também passou por atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu às 13h, do sábado (20).

Em contato com o dono do bar, ele informou que não sabia dar detalhes sobre o motivo da briga e que também não tinha câmeras de segurança para oferecer aos policiais. A equipe após o crime realizou patrulhamento pelas ruas do bairro, mas não encontrou os suspeitos.