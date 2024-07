A operação, denominada "Operação Rota do Rio", já está em sua segunda fase e visa desmantelar esquemas de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

publicado em 10/07/2024

Alcides do Faria Benedito de Andrade, que é de Fernandópolis, foi preso na operação (Foto: Polícia Civil)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brO ex-vice-prefeito de Fernandópolis e ex-deputado estadual, Alcides do Faria Benedito de Andrade, foi preso durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e crimes associados em São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas. A operação, denominada "Operação Rota do Rio", já está em sua segunda fase e visa desmantelar esquemas de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.Alcides do Faria, que é de Fernandópolis, e foi detido em Boituva. Andrade é investigado por sonegação fiscal e possível envolvimento com o tráfico de drogas.Os agentes do Rio de Janeiro, em parceria com o DRCO (Departamento de Repressão ao Crime Organizado) da Polícia Civil do Estado do Amazonas, cumpriram 26 mandados de prisão nos estados do Rio de Janeiro, Amazonas, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. No Amazonas, foram presos André Luiz Perez Araújo, André Luiz Lessa Maia e Raimundo Lima da Silva. Os nomes de outros três presos não foram divulgados.A operação tem como foco pessoas jurídicas e físicas responsáveis pela lavagem de dinheiro das facções criminosas Comando Vermelho e Família do Norte, que atua no Amazonas. De acordo com a Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), o esquema movimentou R$ 126 milhões em dois anos.EsquemaAs investigações revelaram um complexo esquema de lavagem de dinheiro envolvendo entrepostos em vários estados, que tinham como destino final a cidade de Manaus. O grupo operava com uma divisão de tarefas meticulosa, utilizando contas de empresas localizadas principalmente nas regiões de fronteira do Estado do Amazonas para ocultar a origem ilícita dos fundos.Os mandados cumpridos durante a operação foram distribuídos em 15 no Amazonas; três no Paraná; cinco no Rio de Janeiro e três em São Paulo.A operação continua em andamento, e as autoridades estão empenhadas em desmantelar totalmente a rede criminosa envolvida.