publicado em 07/06/2024

Várias máquinas semelhantes a caça-níqueis foram encontradas pelos policiais durante a operação desencadeada pelo GOE (Foto: Divulgação)

Policiais do GOE (Grupo de Operações Especiais), da Divisão Especializada em Investigações Criminais, desmancharam uma suposta casa de jogos, em Bady Bassitt, na região de Rio Preto.

Segundo informações da Polícia Civil, a ação foi feita durante o cumprimento de mandado de prisão de um investigado. O local constava no mandado como endereço do homem. No entanto, ao chegarem, os policiais notaram que o imóvel se tratava de um endereço comercial com várias máquinas semelhantes a caça-níqueis instaladas.

O cunhado do investigado foi abordado pela polícia e disse que não sabia onde o responsável pela casa estava, mas afirmou que lá funcionava uma casa de jogos com franquia em São Paulo/Capital, e que atuava no estabelecimento como gerente.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem informou que as máquinas vieram do Chile e que não estavam funcionando. No entanto, os investigadores conseguiram ligar os equipamentos, que contam com o fator ‘sorte’ para premiar ganhadores.