A vítima, Beatriz Ribeiro Rocha Freitas, de 25 anos, foi encontrada morta com tiros na cabeça em sua residência

publicado em 05/04/2024

Acusado informou às autoridades que havia jogado a arma do crime, um revólver, em uma represa na zona rural (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Fernanda Cipriano

Fernando Rodrigues da Silva, de 44 anos, se entregou à Polícia Civil de Bálsamo no fim da manhã de desta quarta-feira (3), tornando-se o principal suspeito de um brutal feminicídio ocorrido na noite de sexta-feira (29). A vítima, Beatriz Ribeiro Rocha Freitas, de 25 anos, foi encontrada morta com tiros na cabeça em sua residência.

De acordo com a ocorrência, Fernando, que fugiu após o ocorrido, confessou o crime à polícia ao se entregar. Ele foi detido temporariamente por 30 dias, em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça.

Na delegacia, Fernando informou às autoridades que havia jogado a arma do crime, um revólver, em uma represa na zona rural da cidade. A polícia conseguiu localizar e apreender a arma.

Após sua prisão em Bálsamo, Fernando será encaminhado à Deic (Delegacia Especializada em Investigações Criminais) de São José do Rio Preto (SP) para procedimentos legais.

O caso

Beatriz foi encontrada sem vida na cozinha de sua residência, com dois ferimentos causados por disparos de arma de fogo na cabeça. A descoberta foi feita pela cunhada da vítima, que chamou a polícia após não encontrar o casal em casa.

Uma amiga de Beatriz revelou que ela vivia em união estável com Fernando, com quem tinha um filho. Nos últimos tempos, no entanto, o relacionamento havia se deteriorado devido ao ciúme e comportamento possessivo do suspeito. Beatriz planejava se separar e retornar para Praia Grande, onde morava sua família, mas foi vítima do crime antes de concretizar seus planos.