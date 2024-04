De acordo com a ocorrência, a vítima estava cuidando dos sobrinhos na casa da irmã enquanto ela cuidava do pai no hospital

publicado em 16/04/2024

A Polícia Civil de São José do Rio Preto vai investigar o estupro de vulnerável de uma adolescente de 17 anos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de São José do Rio Preto, por meio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) vai investigar o estupro de vulnerável de uma adolescente de 17 anos, ocorrido neste fim de semana, no Conjunto Habitacional Caic, na cidade vizinha.

De acordo com a ocorrência, a vítima estava cuidando dos sobrinhos na casa da irmã enquanto ela cuidava do pai no hospital. O cunhado, de 31 anos, chegou do trabalho para almoçar e decidiu não retornar ao serviço.

O homem trancou os dois filhos em um quarto e avançou na direção da garota com o órgão genital para fora da calça, com o objetivo de estuprá-la. A jovem reagiu e, após várias tentativas, ele desistiu de cometer o ato e pediu desculpas a ela.

A vítima pediu para que ele a levasse para casa junto com as crianças no carro, assim evitaria outra tentativa.

Quando chegou em casa, a adolescente começou a chorar e contou os fatos para uma amiga e a mãe. O suspeito ainda chegou a enviar uma mensagem de "desculpas" pelo WhatsApp e a vítima conseguiu printar antes que ele apagasse.

Acompanhada da mãe na Polícia Civil, a garota disse que quando ela tinha 12 anos, o cunhado se declarou para ela, dizendo que “estava apaixonado, louco por ela”. Na época, ela disse que ficou muito assustada e falou para ele que aquilo era “pecado”, porque ele era casado com a irmã dela.