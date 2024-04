K.C.F. foi condenada pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Votuporanga foi condenada por um esquema fraudulento no estado

publicado em 16/04/2024

O caso aconteceu no dia 27 de janeiro de 2020 e a vítima votuporanguense perdeu R$ 49.865,00 (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O juiz da 2ª Vara Criminal de Votuporanga, dr. José Guilherme Urnau Romera, condenou uma estelionatária por um esquema fraudulento que estava presente no estado e fez vítima na cidade. O caso aconteceu no dia 27 de janeiro de 2020 e a vítima votuporanguense perdeu R$ 49.865,00 ao tentar comprar um Honda/HRV.

De acordo com a denúncia, o caso, que veio à tona durante a ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, revelou uma trama que envolveu falsas identidades e promessas enganosas. A mulher, identificada como K.C.F., segundo a denúncia, teria se aproveitado da ingenuidade da vítima, apresentando-se como intermediária em uma transação fictícia.

O votuporanguense ao comprar o veículo, fez um depósito na conta indicada por K.C.F., acreditava estar adquirindo o automóvel em um leilão legítimo. No entanto, após confirmarem o pagamento, os golpistas desapareceram, deixaram a vítima sem o carro e com um prejuízo grande.

A investigação policial revelou que K.C.F. foi a responsável por receber o dinheiro da vítima e, posteriormente, confessou sua participação no esquema. Ela admitiu ter sido contatada por uma terceira pessoa, que ofereceu uma comissão em troca do uso de sua conta bancária no Banco Santander.

Durante seu interrogatório, K.C.F. confirmou ter recebido o valor da vítima e ter realizado as transferências solicitadas por Natalia, sem saber da origem ilícita do dinheiro. Ela alegou ter sido enganada pela outra mulher, que desapareceu após o golpe ser descoberto.