publicado em 16/04/2024

O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (15), na cidade de Valentim Gentil e o idoso teve 60% do corpo queimado (Foto: Imagem Ilustrativa)

Fernanda Cipriano

Um homem de 68 anos precisou ser socorrido às pressas após sofrer graves queimaduras no momento em que tentava incendiar a casa da ex-companheira. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (15), na cidade de Valentim Gentil e o idoso está hospitalizado na Santa Casa de Votuporanga.

De acordo com a ocorrência, o homem, identificado como G.N., teria utilizado combustível, que ainda não foi identificado, para incendiar a porta do imóvel. Durante o ataque, ele teria caído e em cima do combustível em chamas. Ninguém da casa se feriu, e o fogo foi controlado por moradores.

Após ter sido ferido, o suspeito ainda fugiu do local e se escondeu em uma área rural, às margens da rodovia Euclides da Cunha, de onde pediu ajuda por meio do celular. Equipes dos Bombeiros, Defesa Civil de Valentim Gentil, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e policiais resgataram o homem do meio de um campo fechado de vegetação por volta das 22h.