publicado em 18/04/2024

Ao todo, 1.018 veículos foram fiscalizados durante a operação, que ocorreu em dois pontos da cidade (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

No último final de semana, o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) realizou a ODSI (Operação Direção Segura Integrada) em Votuporanga, resultando na autuação de 17 motoristas. A ação, que contou com o apoio das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica, teve como objetivo fiscalizar e prevenir sinistros causados pelo consumo de álcool combinado com direção.

Ao todo, 1.018 veículos foram fiscalizados durante a operação, que ocorreu em dois pontos da cidade: Avenida José Marão Filho e Avenida dos Bancários. Durante a fiscalização, 16 motoristas se recusaram a realizar o teste do bafômetro, enquanto um foi autuado por dirigir sob influência de álcool.

É importante ressaltar que dirigir sob efeito de álcool ou recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, conforme os artigos 165 e 165-A do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). As penalidades incluem multa no valor de R$ 2.934,70 e processo de suspensão da carteira de habilitação, com a possibilidade de cassação em caso de reincidência no período de 12 meses.

Além de Votuporanga, a ODSI também foi realizada em outras onze cidades do estado de São Paulo, totalizando 6.266 veículos fiscalizados. No total, foram registradas 235 autuações por alcoolemia, sendo 225 recusas ao teste do bafômetro e dez por direção sob influência de álcool, além de uma autuação por crime de trânsito.