A operação teve início após informações de que um indivíduo, conhecido por envolvimento anterior com o tráfico, estava atuando novamente na atividade ilícita durante período de saída temporária da prisão, utilizava uma adolescente para realizar entregas das drogas

publicado em 20/03/2024

Operação da Força Tática resulta na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Fernandópolis em flagrante duas pessoas pelo crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor, na rua Márcio Tadeu Sala, no bairro Wilson Moreira, em Fernandópolis.

A operação teve início após informações de que um indivíduo, conhecido por envolvimento anterior com o tráfico, estava atuando novamente na atividade ilícita durante período de saída temporária da prisão, utilizava uma adolescente para realizar entregas das drogas.

Os policiais saturaram a área próxima à residência do suspeito e avistaram a jovem saindo do local com comportamento suspeito. Após a abordagem, ela revelou estar transportando drogas, o que levou à abordagem do principal suspeito dentro da residência, onde foram encontradas drogas, dinheiro, um celular e apetrechos relacionados ao tráfico.