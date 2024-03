A equipe de policiais direcionou suas atividades para as proximidades do Bar do Lau, na Avenida Brasília, onde observou dois indivíduos em comportamento suspeito saindo de um local

publicado em 18/03/2024

A Polícia Militar de Fernandópolis realizou três ações no final de semana que resultaram na prisão de cinco traficantes (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Fernandópolis realizou três ações no final de semana que resultaram na prisão de cinco traficantes, incluindo um beneficiário da "saidinha" que voltou para a cadeia.

De acordo com a ocorrência, a primeira ação ocorreu na sexta-feira à noite, quando a Força Tática da 1ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior prendeu em flagrante três pessoas pelo crime de tráfico de drogas. A equipe de policiais direcionou suas atividades para as proximidades do Bar do Lau, na Avenida Brasília, onde observou dois indivíduos em comportamento suspeito saindo de um local.

Após abordagem, foram encontradas algumas pedras de Crack com os suspeitos. A investigação prosseguiu até o imóvel indicado, onde mais indivíduos foram encontrados e flagrados no momento em que manipulavam a droga. Além das pedras de Crack, foram apreendidos apetrechos utilizados na dissolução e embalo das drogas, dois celulares e a quantia de R$1.271,00. Os três traficantes permaneceram à disposição da Justiça após o plantão policial.

No sábado, duas outras ocorrências foram registradas. A equipe Delta da PM foi acionada por denúncia anônima de tráfico de entorpecentes na Rodoviária de Fernandópolis. Uma mulher de 29 anos, ao perceber a presença policial, demonstrou nervosismo e tentou se retirar. Após abordagem, foram encontrados em sua bolsa dois tijolos de substância análoga à cocaína e o valor de R$ 550 em dinheiro. Com apoio de uma policial feminina, foi realizada a revista pessoal na mulher, e em diligências na casa da autora, foi encontrada uma balança de precisão usada por ela. A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

A terceira ocorrência do sábado envolveu um detento beneficiado pela "saidinha temporária", que foi preso após ser flagrado praticando tráfico de drogas no bairro Wilson Moreira, em Fernandópolis. O detento estava realizando a traficância na região com ajuda de uma adolescente, que era designada para ser 'aviãozinho', realizando as entregas dos entorpecentes.