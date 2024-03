O caso aconteceu na noite de quarta-feira (20), no bar e mercearia Bertellini, que fica na zona Sul de Votuporanga, na avenida Prestes Maia

publicado em 21/03/2024

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (20), no bar e mercearia Bertellini, em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Votuporanga investiga um assalto a mão armada em uma mercearia de Votuporanga. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (20), no bar e mercearia Bertellini, que fica na zona Sul de Votuporanga, na avenida Prestes Maia, o homem segue foragido.

De acordo com a ocorrência, o homem, ainda não identificado, estava com uma blusa de frio bege e calça jeans, além de um boné, entrou no estabelecimento e, portando um revólver de cano longo, logo anunciou o roubo e rendeu a caixa da mercearia.

A vítima, identificada como G. S. O, relatou que o assaltante exigiu o dinheiro que estava no caixa, cerca de R$ 150. Após o crime, o homem fugiu sentido ao bairro Matarazzo, utilizando uma bicicleta de cor rosa. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação do autor.

Durante o patrulhamento, a polícia localizou a bicicleta utilizada no crime, caída ao solo e abandonada, na rua Alvin Algarve, cruzamento com a avenida Conde Francisco Matarazzo. A bicicleta estava com a corrente danificada, a polícia acredita que o homem possa ter tido dificuldades em utilizá-la devido a algum defeito mecânico.