Os flagrantes ocorreram graças a denúncias anônimas durante a Operação Impacto

publicado em 18/03/2024

Os flagrantes ocorreram graças a denúncias anônimas durante a Operação Impacto (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar Ambiental realizou uma operação na Ilha Tonani, em Paulo de Faria, resultou na apreensão de quase 100 quilos de peixes nativos e petrechos utilizados em pesca predatória. Os flagrantes ocorreram graças a denúncias anônimas durante a Operação Impacto.

De acordo com a ocorrência, a denúncia alertava sobre suspeitos praticando pesca não autorizada no rio Grande, utilizando o método conhecido como "arrastão". Os policiais se deslocaram até o local pela margem do Estado de São Paulo e encontraram duas embarcações, ambas equipadas com motores de popa 50hp, lado a lado, com tarrafa disposta nas proas, realizando o movimento característico do arrasto, embora não tenham ouvido o lançamento dos petrechos, apenas o som do atrito das correntes com as embarcações.

Após confirmarem as suspeitas, os policiais solicitaram a ajuda de um pescador com embarcação para acompanhá-los até a margem do Estado de Minas Gerais, a fim de monitorar e aguardar no suposto local de retirada das embarcações.

Após mais de sete horas de monitoramento, as duas embarcações encostaram no barranco. Os pescadores iniciaram uma tentativa de fuga, nadando pelo rio. No entanto, os policiais conseguiram segurar um dos barcos, que continha duas tarrafas e uma grande quantidade de pescado nativo da espécie "paipara". Além disso, quatro infratores que tentaram fugir em outra embarcação foram detidos pelas autoridades.