O caso aconteceu nesta segunda-feira (11), o homem foi preso por furto e falsidade ideológica ao mentir sobre quem ele mesmo era

publicado em 12/03/2024

O caso aconteceu nesta segunda-feira (11) em Votuporanga, o criminoso foi flagrado com objetos musicais (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um homem foi preso por furto a uma igreja e também por falsidade ideológica, ao mentir para os policiais sobre quem ele mesmo era. O caso aconteceu nesta segunda-feira (11) em Votuporanga, o criminoso foi flagrado com objetos musicais, microfones e mais objetos de valor do templo religioso, na avenida Onofre de Paula.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar fazia patrulhamento nas proximidades do local, quando viu o homem em atitude suspeita com objetos valiosos. O criminoso, identificado como D.R.A.M., de 34 anos e já conhecido da polícia por diversos crimes contra o patrimônio, tentou se passar por seu irmão durante a abordagem.

No entanto, sua verdadeira identidade foi confirmada com o apoio da equipe de Valentim Gentil e documentação.

A investigação levou os policiais até o local do furto, uma igreja situada a duzentos metros do local da abordagem, onde as vítimas reconheceram os objetos furtados sem hesitação.