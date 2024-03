O caso aconteceu neste fim de semana, no bairro São João, o pai teria dado uma paulada no braço de seu filho

publicado em 11/03/2024

O agressor foi flagrado alterado devido ao uso de bebidas alcóolicas e foi preso após o caso (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Um homem foi preso nesse fim de semana depois de espancar a própria esposa e também quebrar o braço do filho a pauladas. O caso aconteceu na casa da família na rua dos Cadetes, no bairro São João, no sábado (9). O agressor foi flagrado alterado devido ao uso de bebidas alcóolicas.

De acordo com a ocorrência, o caso teria acontecido durante uma discussão acalorada. O homem agrediu sua esposa e, em seguida, atingiu o braço esquerdo do menino com uma paulada, com fraturas graves.

As vítimas foram prontamente socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhadas ao pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga.