A ação, que contou com o apoio de investigadores de Nhandeara e Monte Aprazível, resultou na prisão dos quatro envolvidos, dois homens e duas mulheres

publicado em 11/03/2024

A ação, que contou com o apoio de investigadores de Nhandeara e Monte Aprazível (Foto: Polícia Civil)

Fernanda Cipriano

Dois casais moradores de Macaubal foram presos pela Polícia Civil sob acusação de tráfico de drogas, em uma operação coordenada pelo delegado Fabrício Goulart Boschilia. A ação, que contou com o apoio de investigadores de Nhandeara e Monte Aprazível, resultou na prisão dos quatro envolvidos, dois homens e duas mulheres.

De acordo com a ocorrência, a operação foi realizada com base em mandados de busca domiciliar, concedidos pela Justiça. Durante as buscas, foram encontradas consideráveis quantidades de cocaína, crack e maconha, além de uma grande quantia em dinheiro proveniente do comércio ilegal de drogas.

Também foram apreendidos objetos utilizados para o fracionamento e acondicionamento das drogas, um simulacro de arma de fogo e telefones celulares.