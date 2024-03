Menor foi flagrado com arma artesanal e simulacro durante patrulhamento da Força Tática na zona sul da cidade

publicado em 20/03/2024

Os armamentos foram encontrados dentro de uma mochila na casa do menor (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga apreendeu um adolescente na cidade que estava em posse de arma de fogo na zona Sul da cidade. Os armamentos foram encontrados dentro de uma mochila na casa do menor, que foi liberado após os procedimentos na delegacia do município.

De acordo com a ocorrência, a equipe Força Tática realizava patrulhamento pelo bairro, quando avistaram o jovem em atitude suspeita. Ao abordá-lo, o menor confessou possuir uma arma de fogo artesanal e um simulacro de pistola. Com a autorização de seu genitor, os policiais encontraram os armamentos escondidos em uma mochila, na residência do adolescente.