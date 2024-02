Conhecida como "Princesa do pó", ela foi abordada pela Polícia Militar na quarta-feira (21) no Conjunto Habitacional Caic, mas as informações só foram divulgadas no dia de ontem

publicado em 27/02/2024

Após a audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva de Eduarda Marques (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Fernanda Cipriano

Uma influenciadora digital de apenas 20 anos foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas em São José do Rio Preto, na região. Conhecida como "Princesa do pó", ela foi abordada pela Polícia Militar na quarta-feira (21) no Conjunto Habitacional Caic, mas as informações só foram divulgadas no dia de ontem.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), Eduarda Marques foi encontrada guardando drogas e, durante a abordagem, os policiais localizaram 13 pinos de cocaína e uma porção de maconha, além de R$ 340, em seu apartamento.

Após a audiência de custódia, que ocorreu na quinta-feira (22), a Justiça decretou a prisão preventiva de Eduarda. Além dela, um adolescente de 16 anos também foi apreendido no local.