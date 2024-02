Crime que chocou a região no início do ano caminha para um desfecho

publicado em 07/02/2024

Suspeito foi preso em Andrelândia-MG, há 800 Km de Votuporanga (Foto: divulgação)

Franclin Duarte

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) prendeu na manhã desta quarta-feira (7) o terceiro suspeito de envolvimento no triplo homicídio da família de Olímpia. O crime, que chocou a região no início do ano com as mortes de Anderson Marinho, de 35 anos, Mirele Tofalete, de 32, e a filha do casal Izabelly Tofalete, de apenas 15 anos, em um canavial do município, caminha agora para um desfecho.

A prisão na manhã desta quarta contou com o apoio da Polícia Civil e Ambiental de Andrelandia/MG. O acusado foi identificado como D.B vulgo “Dentinho”, que já é um velho conhecido da polícia de Votuporanga, e inclusive estaria de “saidinha temporária”, quando participou da execução da família, segundo a polícia.

Após trabalho de investigação desenvolvido pela especializada, foram identificados três suspeitos, todos de Votuporanga. Dois dos investigados foram presos pela DIG no mês de janeiro, um em Valentim Gentil e o outro em Pedranópolis, para onde haviam fugido.

O terceiro investigado, identificado pelos policiais civis, estava gozando do benefício da saída temporária quando cometeu o crime e não retornou para o Sistema Penitenciário.

Após trabalho de inteligência policial desenvolvido pela DIG e Polícia Civil de Valentim Gentil, o investigado foi localizado e preso, pelos policiais civis, em uma propriedade rural em Andrelândia-MG, há 800 Km de Votuporanga. No momento da captura, com a intenção de ocultar sua real identidade, o suspeito portava um RG falso do estado de Minas Gerais.

A diligência de cumprimento do Mandado de Prisão contou com apoio de policiais civis de Valentim Gentil, Cardoso e policiais civis e ambientais de Andrelândia-MG, sendo empregado ao todo 16 policiais na operação.