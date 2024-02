A rádio Cidade FM 94,7 transmite a partida ao vivo, com jornada esportiva a partir das 18h30, direto da Arena Plínio Marin

publicado em 07/02/2024

A Votuporanguense do lateral-direito Vinícius Baracioli (foto) joga na noite de hoje (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

A Votuporanguense tem um grande teste na noite de hoje na Arena Plínio Marin. O duelo, às 19h30, será contra o segundo colocado do Campeonato Paulista da Série A3, o São Bernardo. A partida é válida pela quinta rodada da competição e a rádio Cidade FM 94,7 transmite o jogo ao vivo, com jornada esportiva a partir das 18h30.

A Alvinegra vem de vitória por 2 a 0 diante da Matonense na manhã do último domingo, em Matão. Em quatro rodadas do torneio, a equipe do técnico Rogério Corrêa venceu duas vezes, empatou uma e perdeu uma partida. Nos últimos três duelos, são um empate e duas vitórias seguidas.

Por meio de vídeo, o treinador assistiu ao jogo entre São Bernardo e Grêmio Prudente, em que os donos da casa venceram por 3 a 1. “Eles fizeram um grande jogo. É uma equipe forte e competitiva. Como sempre falo, nós respeitamos todos, e depende de nós, do nosso trabalho, para ganharmos ou não o jogo, então são as nossas responsabilidades ali dentro”, comentou.

Rogério espera que o time siga com a pegada forte. “Quero uma equipe competitiva, porque eu sou um cara que gosta de pressionar e de ter a bola, então precisamos de atletas que busquem o tempo todo isso”, contou.