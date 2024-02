A prisão ocorreu após a Polícia Civil localizar 31 toneladas de bobinas de metal em um galpão, acompanhadas pelo caminhão que foi utilizado para transportar a carga

publicado em 31/01/2024

A operação teve início quando as autoridades receberam denúncias sobre a possível presença da carga roubada na região (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um homem foi preso em Mirassol sob acusação de receptação de uma carga metálica estimada em R$ 200 mil. A prisão ocorreu após a Polícia Civil localizar 31 toneladas de bobinas de metal em um galpão, acompanhadas pelo caminhão que foi utilizado para transportar a carga.

De acordo com a ocorrência, a operação teve início quando as autoridades receberam denúncias sobre a possível presença da carga roubada na região. As 31 toneladas de bobinas de metal foram encontradas em um galpão, e o caminhão utilizado para o transporte estava estacionado nas proximidades.

Ao ser abordado pela polícia, o motorista do caminhão alegou que recebeu o veículo de um desconhecido em Guarulhos e que acreditava que estava transportando uma carga legítima. Ele afirmou que receberia R$ 3 mil pelo transporte até o galpão em Mirassol.

O homem foi detido em flagrante por receptação, um crime que envolve a compra, transporte ou recebimento de mercadorias roubadas, furtadas ou ilegais. A carga apreendida foi entregue a um representante da empresa prejudicada.