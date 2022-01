A vítima teria repassado o valor por uma operação via Pix e ainda teria pago um boleto que supostamente seria para quitar dívidas da irmã

publicado em 03/01/2022

Ao repassar valor por Pix e pagar boleto que seria para a irmã, a mulher de Rio Preto percebeu que tinha sido vítima de um golpe no WhatsApp (Foto: Dado Ruvic/Reuters)

Da redação

Uma rio-pretense de 55 anos foi vítima de um golpe no WhatsApp e acabou perdendo R$ 5 mil. A ocorrência foi registrada no sábado (1º), na Central de Flagrantes da Polícia Civil em São José do Rio Preto.A vítima teria repassado o valor por uma operação via Pix e ainda teria pago um boleto que supostamente seria para quitar dívidas da irmã e que os valores seriam devolvidos mais tarde.Na polícia, ela relatou que um suposto número de telefone desconhecido lhe enviou mensagens no WhatsApp se identificando como sua irmã - portando, inclusive, a foto dela no aplicativo de mensagens - e pediu que lhe emprestasse o dinheiro, informando que a conta bancária estava bloqueada.Toda operação foi feita e só mais tarde é que ela descobriu que tinha sido vítima de golpe.*Com informações do site Região Noroeste