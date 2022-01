Segundo a polícia, suspeito disse que cometeu o crime para se defender, pois estava sendo agredido pelas vítimas

publicado em 02/01/2022

(Imagem: A Cidade)

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante após esfaquear dois moradores de rua no bairro Jardim Seixas, em São José do Rio Preto, na noite de quinta-feira (30).

De acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas, de 40 anos, foi golpeada na região do abdômen e precisou ser levada para o Hospital de Base. A outra vítima, de 49 anos, recebeu atendimento no local e foi liberada. Ela teve apenas ferimento em uma das mãos.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito foi encontrado no mesmo lugar que as vítimas. Ele disse à polícia que golpeou os homens após ser agredido, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.

*Com informações do g1