O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (30) e a PM prendeu cinco suspeitos envolvidos no caso

publicado em 30/11/2021

Os criminosos foram presos em flagrante pela Polícia Militar de Votuporanga, na tarde desta terça-feira (30), em Votuporanga (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma quadrilha foi presa após um assalto em uma garagem de carros, na avenida Prestes Maia, em Votuporanga, na tarde desta terça-feira (30). A Polícia Militar prendeu cinco suspeitos pelo envolvimento no roubo.De acordo com a ocorrência, que ainda está sendo apresentada na Central de Polícia Civil de Votuporanga, dois dos indivíduos, que estavam encapuzados, chegaram até o estabelecimento em uma moto Honda/Falcon e anunciaram o assalto. Armados com um revólver calibre 38, eles fizeram cinco vítimas de refém, levaram os pertences, joias e cerca de R$ 700 em dinheiro.Ao fugir do local, os dois criminosos saíram com uma motocicleta BMW/GS 650, que era de uma das vítimas, inclusive, proprietária do estabelecimento. Após isso, um dos reféns seguiu os assaltantes com a moto deixada por eles e acionou a Polícia Militar.Após o chamado, os policias foram até as proximidades do Campo da Ferroviária, onde a vítima perdeu os criminosos de vista, e começaram a realizar buscas. Em uma das casas, os militares viram a traseira da moto, parecida com a roubada, e realizaram abordagem.Ainda de acordo com o apurado, os policiais se encontraram com os dois criminosos relatados e mais outros três que tentavam esconder os objetos que foram roubados no estabelecimento.Diante disso, eles foram presos em flagrante pelo crime e encaminhados para a Central da Polícia Civil de Votuporanga. Onde a ocorrência está sendo apresentado neste momento.