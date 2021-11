Os flagrantes ocorreram durante a Operação "Paz e Proteção", que acontece em toda a região

publicado em 22/11/2021

A Polícia Ambiental prendeu na região dois procurados da Justiça pelo crime de furto, ameaça, invasão de domicílio e lesão corporal (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar Ambiental prendeu neste fim de semana dois foragidos da Justiça, um em Fernandópolis e outro em Santa Albertina. Os flagrantes ocorreram durante a Operação Paz e Proteção, que acontece em toda a região.De acordo com a ocorrência, o flagrante de Fernandópolis ocorreu durante patrulhamento da equipe pelo bairro Alto das Paineiras, o homem foi abordado com nada de ilícito e constatado em pesquisa no banco de dados da polícia um mandado por furto, ameaça e invasão de domicílio.Foi dado voz de prisão ao procurado, sendo conduzido à Delegacia de Polícia de Fernandópolis, para as demais providências de Polícia Judiciária ficando à disposição da Justiça.Já em Santa Albertina, policiais militares ambientais realizaram a abordagem do indivíduo, no centro do município, também sem nada ilegal e em pesquisa no banco de dados foi encontrado o mandado por lesão corporal.Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao procurado, sendo conduzido à Delegacia de Polícia de Jales, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.