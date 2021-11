Dois adolescentes suspeitos fugiram por um matagal e a droga foi apreendida

publicado em 03/11/2021

A ocorrência foi registrada nas proximidades do Jardim Tropical, em Jales (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

A Polícia Militar de Jales tirou de circulação 6 tijolos de maconha, pesando 4.830 kg. De acordo com as informações, os policiais apreenderam uma mochila preta com par de chinelos, balança de precisão e a droga.A ocorrência foi registrada nas proximidades do Jardim Tropical, em Jales, por volta das 15h30 da última terça-feira (02).Dois adolescentes suspeitos fugiram por um matagal e a droga foi apreendida.*Com informações do Meu Foco News.