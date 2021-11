Polícia

Moto é furtada em Votuporanga, dono faz apelo e está desesperado para encontrá-la

A motocicleta foi furtada na noite do domingo (28), nas proximidades da “avenida do Pozzobon” e é o único meio de transporte do dono

publicado em 30/11/2021

Um morador de Votuporanga está desesperado e procura encontrar o seu único meio de transporte próprio, que utiliza para trabalhar (Foto: Reprodução)

Estagiária sob supervisão

fernanda@acidadevotuporanga.com.br



Por meio de um apelo nas redes sociais, um morador da região Norte de Votuporanga procura desesperadamente pelo o único meio de transporte próprio, que o serve em seu trabalho: a sua moto Honda/Titan 150, de cor prata, ano 2006 e placa DPT 9848.



De acordo com o apurado, o crime aconteceu na noite do domingo (28), nas proximidades da avenida Emílio Arroyo Hernandes, mais conhecida como avenida do Pozzobon. O boletim de ocorrência foi registrado junto à Polícia Militar, desde o momento do furto.



