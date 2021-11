Os jurados chegaram à conclusão de que Richard Bruno Rossan Botelho é culpado pela morte de Claldenice Ferreira Muniz

publicado em 05/11/2021

Richard Bruno Rossan Botelho sentou no banco dos réus e foi condenado pela morte de sua então esposa Claldenice Ferreira Muniz (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O Tribunal do Júri da Comarca de Votuporanga condenou nesta sexta-feira (5), Richard Bruno Rossan Botelho, a 20 anos de prisão pelo assassinato de sua então esposa, Claldenice Ferreira Muniz, em julho de 2019. A decisão se deu após pouco mais de sete horas de julgamento.

A sessão foi conduzida pelo juiz dr. Juliano Santos de Lima. Durante os debates, o Ministério Público, representado pelo promotor dr. Marcos Antônio Lélis Moreira, sustentou a acusação de homicídio triplamente qualificado (motivo fútil, empregando recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio), enquanto a defesa, comandada pelo advogado Douglas Fontes, defendeu a tese de homicídio privilegiado, alegando injusta provocação da vítima, e pediu o afastamento das qualificadoras.

Passada a análise de provas e a oitiva das testemunhas, os sete jurados do Conselho de Sentença, rechaçaram a desse defensiva e chegaram à conclusão de que o acusado é culpado da acusação de homicídio triplamente qualificado.

“A culpabilidade do réu é exacerbada. [Richard] tirou a vida de sua companheira, a qual, com os proventos da pensão por morte de seu anterior companheiro, provia a subsistência da casa e sustentava até mesmo o vício do acusado em substâncias entorpecentes como a cocaína e o “crack”. Depois da conduta assassina, o acusado, ainda marcado com o sangue da vítima, fugiu para Mirassol utilizando a motocicleta da própria vítima, o que denota a frieza de seu comportamento e a sua depravação moral”, diz trecho da sentença.

Com base na decisão dos jurados, o juiz Juliano Santos de Lima passou a dosagem da pena e sentenciou Richard Bruno Rossan Botelho a 20 anos de prisão em regime inicial fechado e sem direito de recorrer em liberdade.

Conselho de sentença