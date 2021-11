Golpista clonou o anúncio da moto e se passou por intermediário da negociação para enganar o comprador e a vendedora do veículo

publicado em 22/11/2021

O delegado de plantão registrou o caso como estelionato e encaminhou para investigação no 2º Distrito Policial (Foto: Divulgação)

Um homem de 29 anos perdeu R$ 5,5 mil no golpe do falso intermerdiário ao tentar comprar uma motocicleta, que ele viu anunciada no Facebook, em Rio Preto. O caso aconteceu na última quarta-feira (17), mas só foi comunicado à Polícia Civil no sábado (20), depois que a vítima descobriu que havia caído no golpe.Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz viu a moto anunciada no Facebook por R$ 5.590 e iniciou uma convesa com o falso vendedor pelo WhatsApp. O negociador chegou ao valor de R$ 5,5 mil e o comprador resolveu ver a moto pessoalmente.A vítima, então, foi orientada a ver o veículo na casa de uma mulher de 35 anos. O que o rapaz não sabia é que ela era a real vendedora da moto, que havia sido anunciada por R$ 10 mil na OLX. A mulher também estava sendo enganada pelo falso intermediário, que alegou que seu ex-patrão iria ver o veículo e a orientou a não falar sobre valores com ele.Depois que o comprador viu a moto, decidiu fechar negócio e pediu para seu verdadeiro patrão fazer a transferência, via PIX, para uma conta indicada pelo falso negociador.Acontece que, como a vendedora não recebeu nenhum dinheiro, não entregou a motocicleta e, passado alguns dias, o comprador e a vendedora descobriram que haviam caído em um golpe e decidiram levar o caso à polícia.O delegado de plantão registrou o caso como estelionato e encaminhou para investigação no 2º Distrito Policial.*Com informações do Diário da Região.