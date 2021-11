O homem que levou a facada teve um relacionamento estável com uma mulher por um período de sete meses, mas ambos se separaram há cerca de um mês

publicado em 22/11/2021

Com ciúmes, o antigo companheiro teria chegado a agredir o novo namorado na rua (Foto: Reprodução)

Um homem levou um golpe de faca na noite deste sábado (20) em Rio Preto após uma confusão envolvendo um triângulo amoroso.Segundo as informações do boletim de ocorrência, o homem que levou a facada teve um relacionamento estável com uma mulher por um período de sete meses, mas ambos se separaram há cerca de um mês depois de várias ocorrências e a solicitação de uma medida protetiva por parte da mulher. Depois do término, a mulher começou a se relacionar com um amigo de seu ex. Com ciúmes, o antigo companheiro teria chegado a agredir o novo namorado na rua.No entanto, na manhã deste sábado, a mulher apareceu na casa do ex pedindo ajuda depois de supostamente ter feito uso drogas e bebidas alcoólicas no bairro Jardim Paraíso e se metido em confusão. Ela foi encaminhada para a UPA Tangará para avaliação médica, enquanto o homem registrou um boletim, temendo punições por conta da medida restritiva que ela tinha contra ele.Depois desse encontro, o antigo namorado havia ficado com R$ 100 que a mulher pediu para ele guardar enquanto estava na UPA. Mais tarde, os dois combinaram de se encontrar na casa dela para que o dinheiro fosse devolvido. No entanto, o atual namorado decidiu ir junto para evitar maior contato entre ambos e levou consigo uma faca, pois já havia sido agredido.Ao se encontrarem, os dois homens passaram a discutir e o homem com a faca desferiu um golpe na vítima “de cima para baixo”, acertando o pescoço e causando muito sangramento. O ex-namorado recebeu socorro médico e teve prisão decretada por descumprir a medida protetiva, assim como o agressor por tentativa de homicídio. Ambos estão à disposição da Justiça.*Com informações de Região Noroeste.