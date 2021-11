O autor furtou quantia em dinheiro de uma casa que fica no bairro San Remo, em Votuporanga, ele foi preso e permanece à disposição da Justiça

publicado em 22/11/2021

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem que furtou uma residência, neste fim de semana, no bairro San Remo (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem suspeito de furtar uma residência, nas proximidades da praça Santa Luzia, no San Remo, região central do município. O autor do crime, B.G.M., de 41 anos, levou quantia em dinheiro, antes de ser flagrado por uma moradora da casa e fugir.De acordo com a ocorrência, a polícia foi acionada via 190 pelos moradores da casa, que passaram as características do suspeito, que foi visto por uma residente da casa antes de fugir escalando o portão.Diante das características relatadas, os militares abordaram o suspeito com a mesma quantia em dinheiro, em seguida a vítima reconheceu o autor.Com isso, foi dado voz de prisão e B.G.M., encaminhado à Central da Polícia Civil onde a autoridade de plantão ratificou a prisão, permanecendo o autor à disposição da Justiça.