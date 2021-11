Ele foi foi preso, afiançado em meio salário mínimo, mas como não pagou foi encaminhado a cadeira pública de Santa Fé do Sul

publicado em 08/11/2021

Testemunhas também relataram para a polícia que não é a primeira vez que a ação acontece (Foto: Divulgação)

Uma ocorrência envolvendo furto de produto alimentício em um estabelecimento comercial de Urânia foi registrada durante o último final de semana no plantão policial da Central de Polícia Judiciária de Jales.De acordo com as informações, um homem foi flagrado roubando uma lata de azeite, que custa em torno de R$ 23,00. Testemunhas também relataram para a polícia que não é a primeira vez que a ação acontece.Ele foi foi preso, afiançado em meio salário mínimo, mas como não pagou foi encaminhado a cadeira pública de Santa Fé do Sul.*Com informações do Meu Foco News.