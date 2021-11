O rapaz S.S. acabou confessando que havia adquirido a arma de uma prima e foi preso em flagrante, sendo encaminhado ao Plantão Policial em Fernandópolis

publicado em 01/11/2021

Foi localizado dentro do guarda roupas do casal uma espingarda calibre 28 e algumas munições (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Mira Estrela após ser denunciado por vizinhos por ameaça contra a esposa e o filho. O fato foi registrado no Condomínio Recanto dos Pássaros, no domingo (31).No local os policiais se depararam com os envolvidos que negaram qualquer tipo de briga ou discussão. Também negaram a resistência de arma de fogo, mas quando autorizaram a entrada dos policiais na casa, foi localizado dentro do guarda roupas do casal uma espingarda calibre 28 e algumas munições.O rapaz S.S. acabou confessando que havia adquirido a arma de uma prima e foi preso em flagrante, sendo encaminhado ao Plantão Policial em Fernandópolis.Foi arbitrado fiança no valor de R$ 1.100 reais, mas como não houve o pagamento, S.S. permaneceu preso e a disposição da Justiça.*Com informações de Região Noroeste.