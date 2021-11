Ele foi impedido de retirar o veículo reserva e, ao reclamar no SAC da seguradora, foi questionado sobre cirurgia de mudança de sexo

publicado em 01/11/2021

Embora o delegado tenha entendido que não houve crime, o cliente pode ingressar com ação contra a seguradora e a locadora por danos morais (Foto: Divulgação)

Por causa do nome incomum, um gerente comercial de 40 anos sofreu duplo constrangimento de uma seguradora de veículos ao tentar retirar um carro reserva, previsto no contrato de prestação de serviços.Neste sábado (30), ele esteve na locadora indicada e foi impedido de sair com o carro, já aprovado pela seguradora, porque os funcionários desconfiaram que ele não era a pessoa contratante. Isso porque, no entendimento da equipe, o nome do cliente era feminino e ele foi questionado onde estaria a mulher.Mesmo apresentando RG e CNH, ele não convenceu os funcionários e foi orientado a ligar no SAC da seguradora.Em pesquisa na internet, consta que o nome dele é sobrenome de famílias italianas.Por telefone, novo constrangimento. A atendente perguntou se o gerente tinha feito cirurgia de mudança de sexo e quando alterou o nome nos documentos pessoais.Já na Central de Flagrantes, o homem disse que o nome dele é de batismo e a orientação sexual, masculina.Embora o delegado tenha entendido que não houve crime, o cliente pode ingressar com ação contra a seguradora e a locadora por danos morais.*Com informações do DL News.