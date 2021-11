Segundo o boletim de ocorrência, casal brigou por ciúme. Filha de 13 anos também ficou ferida ao tentar separar os pais; ninguém foi preso

publicado em 05/11/2021

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela mulher, que afirmou que havia sido agredida pelo companheiro por ciúme (Foto: Divulgação)

Um casal se feriu com uma panela e uma estante durante uma briga na noite de quarta-feira (3), em São José do Rio Preto.Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela mulher, que afirmou que havia sido agredida pelo companheiro por ciúme.No local, o homem relatou que a mulher escondeu o celular e eles discutiram. Ainda conforme a versão do homem à polícia, ele pegou o aparelho e os dois começaram a se agredir.O marido ainda disse à polícia que a mulher jogou uma panela com água quente nele. Em seguida, ele tomou o objeto e a agrediu. A esposa derrubou uma estante em cima do homem.A filha do casal, uma adolescente de 13 anos, tentou separar e também sofreu lesões superficiais. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica. Ninguém foi preso.*Com informações do g1.