Julgamento estava marcado para maio do ano passado, mas foi adiado por causa da pandemia e reagendado para esta sexta-feira (1º)

publicado em 01/10/2021

Crime chocou toda a região na época por conta da brutalidade contra a vítima e a motivação do crime (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brNesta sexta-feira (1º), a partir das 9h, sete jurados serão os responsáveis por decidir o destino de Evandro Cordeiro, José Cícero Soares de Oliveira e Herbert Campos. Os três são acusados de homicídio triplamente qualificado, em um dos crimes que mais repercutiu na em Votuporanga nos últimos anos: o assassinato de Francisco Dias dos Santos, que ocorreu em 18 de fevereiro de 2016.De acordo com a denúncia, o trio teria se associado Diego Henrique da Silva Alves (que já foi julgado e condenado pelo crime a 33 anos de prisão) para cometer um assalto em uma propriedade rural onde eles trabalhavam ao lado de Francisco. A vítima teria ouvido os planos dos criminosos e ameaçou os denunciar à polícia, motivo pelo qual eles o torturaram, mataram e depois jogaram o seu corpo no Córrego do Cabrito, que fica nas proximidades da Vila Carvalho.“No dia dos fatos o agrediram com socos, chutes e golpes de madeira, mangueira e tijolos, além de pendurá-lo pelo pescoço numa árvore, numa altura de três palmos do chão, além de proferirem agressões físicas como se fosse um saco de pancadas, provocando-lhe lesões corporais que foram a causa de sua morte”, diz trecho da denúncia.Um dia depois de matarem a vítima os acusados, conforme a denúncia, prosseguiram com o plano e de fato cometeram o assalto, fazendo, inclusive, a dona da propriedade rural de refém. Três dias depois do roubo o corpo de Francisco foi localizado e a crueldade na prática do crime chocou à região na época.Em juízo, os três acusados negam que tenham cometido o crime.