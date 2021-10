A Polícia encontrou com um dos indivíduos, da dupla abordada, uma arma calibre 38; ele permaneceu preso e responderá por porte ilegal de arma de fogo

publicado em 04/10/2021

A Polícia Militar de Votuporanga apreendeu com um jovem de 20 anos um revólver calibre 38 (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Força Tática, da Polícia Militar de Votuporanga, apreendeu com dois jovens um revólver calibre 38, Smith Wesson, na madrugada do domingo (3), na marginal José Marão Filho, região Leste do município. Um dos indivíduos foi preso e responderá por porte ilegal de arma de fogo.De acordo com a ocorrência, os jovens identificados como K., de 19 anos e D., de 20 anos, foram vistos dirigindo uma motocicleta com o farol apagado pela rodovia Euclides da Cunha, e devido à atitude suspeita, eles foram abordados já na marginal, perímetro urbano da cidade.Na busca pessoal no condutor da moto, K., nada de ilegal foi localizado, mas com o passageiro D., que já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, foi encontrado o revólver calibre 38, devidamente numerado, marca Smith Wesson, oxidado, capacidade para seis disparos, carregado com seis cartuchos íntegros e ainda 18 munições intactas, certa quantia em dinheiro, além de um aparelho celular de uso pessoal.Eles foram apresentados na Central de Flagrantes, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante delito de D., onde foi arbitrada fiança no valor de R$ 3 mil, que não foi paga, ficou recolhido a carceragem local e permanece à disposição da Justiça.