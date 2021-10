O homem tinha um mandado de prisão expedido pela Vara Cível de Votuporanga e foi detido pela Polícia Militar no bairro Monte Verde

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu na manhã desta quarta-feira (6) um foragido da Justiça, no bairro Monte Verde. O homem tinha um mandado de prisão expedido pela Vara Cível do município.De acordo com a ocorrência, a polícia realizava patrulhamento pela região Oeste de Votuporanga quando se deparou com indivíduo, que apresentou nervosismo. Pela atitude que chamou a atenção da equipe, ele foi parado.Ao ser abordado nada de ilícito foi encontrado e em pesquisa no banco de dados da polícia foi constatado o mandado de prisão. O indivíduo também já era conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas.Diante disso, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes e apresentado ao delegado, que recolheu o preso e será levado para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, onde permanece à disposição da Justiça.