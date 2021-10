O indivíduo de 34 anos foi preso em flagrante pela equipe durante patrulhamento e o veículo, valorado em R$ 3 mil, devolvido à vítima

publicado em 15/10/2021

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem, de 34 anos, por furto e recuperou a bicicleta valorada em R$ 3 mil (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu, nesta quinta-feira (14), um ladrão que furtou uma bicicleta, na rua Paraíba região Central, no valor de R$ 3 mil. O indivíduo de 34 anos foi preso em flagrante pela equipe durante patrulhamento e o veículo devolvido à vítima.De acordo com a ocorrência, a equipe da Força Tática soube do furto que ocorreu na região Central do município e encontrou W.T., de 34 anos, com as mesmas características apontadas pelas testemunhas, no bairro Santa Luzia.Diante disso, ele foi abordado e confessou a autoria do crime, e levou os policiais onde estava localizada a bicicleta, que ele tinha escondido.Ele foi apresentado na Central da Polícia Civil, onde a autoridade policial tomou ciência do ocorrido e deu voz de prisão. W.T. ficou recolhido à carceragem local, onde permanece à disposição da Justiça.