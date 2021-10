O homem que iria transportar a droga até o Mato Grosso do Sul foi preso pela autoridade policial federal de Jales

publicado em 11/10/2021

A Polícia Rodoviária Estadual, junto da Polícia Federal, apreendeu neste fim de semana cerca de 20 kg de pasta base de cocaína (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Policia Rodoviária Estadual, com apoio da Polícia Federal, apreendeu neste fim de semana com um homem, aproximadamente, 20 kg de pasta base de cocaína durante patrulhamento na rodovia Euclides da Cunha, em Jales.De acordo com a ocorrência, o técnico em segurança eletrônica de Corumbá, conduzia um veículo modelo GM/Cobalt e transportava a droga dissimulada em uma caixa de som do veículo. Ele foi preso e conduzido juntamente com o veículo e a droga até a sede PF, em Jales.Onde a autoridade policial federal determinou a lavratura do Auto de Prisão em flagrante delito do conduzido, bem como a apreensão do veículo e da droga.O condutor do veículo relatou aos policiais que recebeu R$ 10 mil para transportar a droga de Corumbá (MS) até a capital paulista.A PF vai dar andamento às investigações objetivando identificar e prender outros envolvidos no caso.O preso responderá pelo crime de tráfico de drogas e será conduzido à Cadeia Pública de Santa Fé do Sul onde permanecerá custodiado à disposição da Justiça.