publicado em 28/10/2021

(Foto: Polícia Ambiental de Rio Preto)

Nesta quarta-feira (27), a Polícia Ambiental encontrou peixes mortos no rio São José dos Dourados, localizado entre Pontalinda e Auriflama.Os policiais chegaram até ao local após receberam uma denúncia, e lá encontraram diversos peixes da espécie Piau-Três-Pintas mortos.De acordo com a polícia, a mortandade pode ter sido causada pelo volume de água das chuvas registradas nos últimos dias na região.Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), as chuvas provocam mudanças no regime hídrico do corpo d’água, provocando mudanças de qualidade, e consequentemente a diminuição do oxigênio dissolvido, podendo assim resultar nas mortes.*Com informações de Jornal O Extra.net.